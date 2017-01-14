瑪格麗特公主前夫過世 英女王哀傷

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英國知名攝影師，瑪格麗特公主的前夫史諾頓，今天在家中過世，享壽86歲，英國女王伊麗莎白二世對前妹夫的逝世感到悲傷。

史諾頓（Lord Snowdon）於1960年5月6日與瑪格麗特公主結婚，郎才女貌，高顏值使他們受到媒體與民眾矚目，育有2名子女，但因史諾頓出軌，兩人於1978年離婚，結束18年的婚姻，瑪格麗特公主成為亨利八世國王之後，第一位離婚的王室成員。

曾在伊頓公學及劍橋大學就讀的史諾頓，擅長人像攝影，曾為女王、黛安娜王妃、查爾斯王子、美國女星伊麗莎白泰勒、英國男歌手大衛鮑伊（David Bowie）等人拍照。

史諾頓與瑪格麗特公主離婚後，仍與女王及其它王室成員保持良好關係，今天史諾頓的經紀公司宣布，他在家中平靜過世，女王聞訊表示悲傷，但仍未決定是否參加史諾頓的告別式。1060114

(中央社)