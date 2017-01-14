金門馬拉松登場 休閒路跑組打頭陣
首次將賽程延長為2天的「2017金門馬拉松」今天登場，5公里休閒組及路跑組11.2公里組率先在上午8時打頭陣。好幾千名愛跑人在寒風中從金門大學開跑，沿途飽覽金門戰地風光。
金門縣政府為了推廣全民運動並兼顧金門離島的觀光效益，今年特別將5公里休閒組及路跑組11.2公里組提前到馬拉松前一天，也就是今天舉行，明天舉辦全程及半程馬拉松專業賽事；將1天的馬拉松持續成為2天的嘉年華，讓選手在空餘時間能細細品味金門的美景。
一如往常，大會為了讓參賽者能夠體驗金門早期的戰地風光，特別在賽道沿線上佈置偽裝網及槍砲音效等裝置，希望能給參賽者帶來更多視覺與聽覺的體驗。
這項由國際AIMS組織認證賽道及成績的馬拉松賽進入第十屆，今年競賽組名額更增加到6000名；繼去年競賽組5000個名額在18分鐘內額滿後，今年再度打破紀錄，在全球跑者以網路即時報名，短短不到16分鐘內即額滿。
其中，半馬21公里8分鐘、全馬42公里14分鐘、11.2公里16分鐘報名額滿。主辦單位表示，這顯現出金門縣在兩岸，甚至國際間發展運動觀光是有目共睹的。1060114
(中央社)
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