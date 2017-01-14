美駐歐大使：川普團隊問下一個脫歐國家

美國駐歐盟大使賈德納今天透露，美國總統當選人川普的交接團隊曾經電話詢問歐盟官員，下一個脫離歐盟的會是哪一個國家，顯示川普團隊對歐盟有錯誤的理解。

將在20日卸下大使職務的賈德納（Anthony Gardner）今天在布魯塞爾與媒體會晤時，透露川普（Donald Trump）交接團隊曾打電話給歐盟官員瞭解歐盟現況。

但讓他驚訝的是，他們居然問及下一個跟隨英國腳步脫歐的會是哪個國家。賈德納擔憂，這顯示川普團隊錯誤理解歐盟可能崩解，而這得歸咎於英國脫歐大功臣、英國獨立黨（Ukip）黨魁法拉吉（Nigel Farage）提供不確實訊息。

法拉吉在川普當選後，立即前往紐約川普大樓與川普多次會晤，川普甚至曾建議英國指派法拉吉為新任駐美國大使。

賈德納表示，使團曾按照慣例，向川普團隊遞交簡報，但他本人並未與交接團隊通過電話。他坦言，對華府交接的擔憂，但強調會繼續傳達美歐關係的重要性。

他認為，川普團隊若支持歐盟會員國脫歐，是非常愚蠢的行為。他也呼籲德國總理梅克爾（Angela Merkel）運用她的政治影響力，向川普團隊傳達不要企圖分裂歐盟的訊息。

回顧過去3年在布魯塞爾的工作，賈德納非常遺憾未能完成跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP），但美國與歐盟也完成隱私保護協議，在確保個人網路隱私上取得重大進展。1060114

(中央社)