美駐歐大使：川普團隊問下一個脫歐國家
美國駐歐盟大使賈德納今天透露，美國總統當選人川普的交接團隊曾經電話詢問歐盟官員，下一個脫離歐盟的會是哪一個國家，顯示川普團隊對歐盟有錯誤的理解。
將在20日卸下大使職務的賈德納（Anthony Gardner）今天在布魯塞爾與媒體會晤時，透露川普（Donald Trump）交接團隊曾打電話給歐盟官員瞭解歐盟現況。
但讓他驚訝的是，他們居然問及下一個跟隨英國腳步脫歐的會是哪個國家。賈德納擔憂，這顯示川普團隊錯誤理解歐盟可能崩解，而這得歸咎於英國脫歐大功臣、英國獨立黨（Ukip）黨魁法拉吉（Nigel Farage）提供不確實訊息。
法拉吉在川普當選後，立即前往紐約川普大樓與川普多次會晤，川普甚至曾建議英國指派法拉吉為新任駐美國大使。
賈德納表示，使團曾按照慣例，向川普團隊遞交簡報，但他本人並未與交接團隊通過電話。他坦言，對華府交接的擔憂，但強調會繼續傳達美歐關係的重要性。
他認為，川普團隊若支持歐盟會員國脫歐，是非常愚蠢的行為。他也呼籲德國總理梅克爾（Angela Merkel）運用她的政治影響力，向川普團隊傳達不要企圖分裂歐盟的訊息。
回顧過去3年在布魯塞爾的工作，賈德納非常遺憾未能完成跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP），但美國與歐盟也完成隱私保護協議，在確保個人網路隱私上取得重大進展。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。