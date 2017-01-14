大陸霧霾嚴重？與歐洲這國相比 小巫見大巫

圖為克拉科夫的發電廠。 (達志影像/shutterstock提供)

近日大陸華北城市深受霾害之苦，甚至恐會影響到春運，大陸霧霾問題嚴重已經眾所周知，但如果對比歐洲國家波蘭，那可能就是小巫見大巫了。

就在上周日，波蘭首都華沙的空氣品質指標(AQI)衝到了437，已接近台灣AQI指數最高「危害」等級(301~500)的上限，而在當天，整個歐盟的平均指數只有50、紐約是32、倫敦是71、連北京也只有不到華沙一半的196，因此華沙市政府決定在周一開放所有的大眾運輸系統免費搭乘，為的就是讓大家多多利用。

波蘭霧霾之所以會這麼嚴重，與其所使用的主要能源有關係，波蘭是一個燒煤的國家，80%的發電量需要透過燒煤炭來取得，而每當冬季來臨，為了供暖，用電量爆增，甚至各種廉價材料、包括垃圾也一起拿來燒，也就因此讓整個國家被霧霾覆蓋。

根據世界衛生組織的資料，整個歐洲汙染最嚴重的50個城市之中，波蘭就佔了33個，尤其在波蘭南部的工業區，霾害更是難以想像，而除了華沙，波蘭著名的歷史古城克拉科夫，居民更已經不知吸進了多少髒東西，也讓防霧霾口罩成為了當地的民生必需品，隨手可得。

(中時電子報)