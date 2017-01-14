三大溫泉區加日月潭 南投泡湯選擇多

南投縣有東埔、北港溪、埔里三大溫泉區，日月潭也有多家溫泉飯店，民眾有多樣選擇，天氣轉濕冷，到南投來趟溫泉小旅行。

冷冷天氣泡溫泉最舒服！南投境內有國姓鄉北港溪、埔里、信義鄉東埔三大溫泉區，日月潭也有多家高級溫泉飯店，從親民價格到頂級服務，滿足不同客層需求，泡完溫泉還可順遊鄰近景點，如清境、日月潭、玉山國家公園等，或品嚐在地美食。

東埔是以溫泉與山巒美景而著名的原民部落，位於信義鄉陳有蘭溪畔、八通關古道起點。泉質屬弱鹼性碳酸泉，酸鹼值7.7，水質清澈，泉水自溪谷湧出，呈現熱氣沸騰的景觀，泉水再引流到溫泉旅館。

埔里溫泉有「花之泉」之稱，由於當地氣候優良、水質清澈，是南投縣花卉產業重鎮，埔霧公路起端探出溫泉後，成為新興溫泉區，讓埔里鎮成為花與溫泉之鄉，還有位於鯉魚潭的溫泉會館推出「奈米牛奶湯」，透過專利技術，將溫泉水轉換為乳白色的奈米高含氧水。

國姓鄉北港溪溫泉和廬山溫泉一樣，同屬紅香、瑞岩泉脈，溫泉區位於惠蓀林場風景線，泉質屬弱酸性碳酸泉，PH值8.4左右近中性，水質透明。當地的泰雅渡假村溫泉，是國姓鄉唯一取得溫泉標章的渡假飯店，泡完溫泉還可漫步57公頃園區，享受森林浴。

除三大溫泉區，日月潭環湖也有高檔溫泉飯店，如雲品溫泉酒店、日月潭馥麗溫泉大飯店。遊客住宿飯店，可俯瞰日月潭美景、遊艇穿梭湖面，或是騎著腳踏車探訪入選全球最美之一的環湖自行車道，留在飯店玩樂也是不錯選項，玩了一天再泡湯舒壓，徹底放鬆。

雲品溫泉酒店號稱「日月潭第一泉」，泉脈從1000多公尺地底探勘而出，是酸鹼值8.6的「碳酸氫鹽泉」，泉質無色透明、溫和不刺激，水溫攝氏39.4度到42.1度，因泉質含碳酸氫鈉，泡完可感受皮膚的細嫩光滑，而有「美肌之湯」別名。

雲品溫泉酒店表示，全館211間客房精心擘劃落地窗及觀景陽台，並設有獨立的大理石浴池可泡湯，讓旅客在無人打擾的私密空間，享受最自然的放鬆與感動。

馥麗溫泉大飯店則引進北投石岩盤浴(乾泉)、碳酸氫鹽泉(濕泉)，以101間低密度客房數，搭配橄欖綠的建築主體隱入山林，與日治昭和時期檜木官舍的樸質恬適相依，用大自然洗滌塵囂。1060114

(中央社)