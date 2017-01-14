傅洛曼離任前 鼓勵美台續溝通貿易障礙

即將卸任的美國貿易代表傅洛曼今天說，他未和繼任者萊特海澤談過台灣；他鼓勵川普政府繼續在牛、豬及美國農產品面臨市場准入困難的議題上，與台灣溝通，消除貿易障礙。

傅洛曼（Michael Froman）中午出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場有關貿易的研討會，有台灣記者問他，是否與總統當選人川普提名的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）討論過美台貿易關係？對未來促進美台貿易，又有何建議？傅洛曼做了上述表示。

他說，自己未和萊特海澤討論到台灣，而美台間會針對貿易與投資有所諮商，這是數十年來，歷屆美國政府都不斷採取的一致作法。

他指出，美台雙方會討論如何解決突顯的貿易議題，而有很多貿易議題像是豬肉、牛肉及其他農產品，在進入台灣市場時都面臨困難。

傅洛曼所說的貿易與投資諮商，應是指台美間定期召開的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。

傅洛曼說，當然鼓勵新政府繼續採取這些作法，試圖消除上述貿易障礙，並以與過去歷任政府一致的方式，維持美台雙方的貿易關係。

這應是傅洛曼卸任前最後一次公開談話，他也細數美國總統歐巴馬任上對外貿易採取的多項行動，包括歐巴馬共向世界貿易組織（WTO）提出25次的貿易訴願，其中有16次針對中國，交棒前夕、他不忘為「跨太平洋夥伴協定」（TPP）最後喊話說，TPP若不以其他某種形式推動，將損害美國在全球與區域的領導地位。

他還說，不了解為什麼會有任何總統或政府，想把制定貿易規則的關鍵主導權拱手讓給中國，或認為中國為區域設定規則，會比美國更好。他說，「這會造成非常嚴重後果」，「退出TPP，將送給中國一份大禮」。

傅洛曼也坦承，美國國內確實縈繞許多對經濟發展與分配憤怒不滿的選民，但「科技發展的日新月異，比貿易所造成的影響力更大」，他擔憂貿易保護主義將造成全球貿易成長減速，影響世界經濟成長。1060114

(中央社)