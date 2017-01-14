瑜伽老師轉跑道 居服員受震撼教育

原本擔任瑜伽老師的涂小萍為孩子轉換跑道擔任居服員，看著長者們離開人世及面對家人不諒解，心中感嘆萬千但仍無怨無悔。

在弘道老人福利基金會福興服務處擔任居家照服員的涂小萍，原本在社區大學教瑜伽，每晚帶婆婆媽媽練瑜伽，「後來是考慮到小孩子念幼兒園，希望換一份朝九晚五的工作」，剛好學員中有人擔任專門從事老人照護服務的居服員，聽學員們說起工作中種種，讓她興起轉業念頭。

上完有關居家服務員相關課程，取得證照；涂小萍在弘道老人基金會福興社區照顧服務中心上班，平時要照顧6名長者生活起居，包辦買便當、打掃及幫忙洗澡等日常大小事，擔任居服員1年多來，在外人眼中看來雖駕輕就熟，但剛到職時前3個月，可是接受一番「震撼教育」。

「我所照顧的阿公阿嬤們都先後離開人世」，她說，「阿公走的時候，我沒有接到通知」，涂小萍回憶，當時騎機車要進門前，只看到原本阿公養的狗本來都在家中活動，卻突然在門口等候，一進門就看見阿公靈堂，想起昨天還噓寒問暖的，心中震撼可想而知。

也許是想起和長者們互動細節，涂小萍眼眶泛紅，面對這種情形仍手足無措，信心開始動搖，她所屬的福興社區照顧服務中心工作人員也是第一次遇到這種情形，找心理輔導師輔導，才平復涂小萍心情。

問她覺得這份工作辛不辛苦，涂小平搖搖頭說，「照顧他們（指長者）就跟照顧小孩子一樣」，她舉例說，像有個阿公講話反反覆覆，口氣又較兇，很多居服員視為畏途，「跟我說明天要吃1個麵包，幫他買了之後，隔天又罵為何只買1個」，一開始被罵雖不太習慣，後來就學聰明買2個，先拿1個出來，等被罵後再拿另一個，摸透了老人家脾氣，時間久了也摸索出互動模式。

擔任居家服務員薪水雖和瑜伽老師薪水相比少一點，想到能在學校放學後陪孩子成長，金錢損失微不足道，對涂小萍來說最大難題在於丈夫不諒解。

「先生其實不太高興我去做幫人把屎把尿的工作」，涂小萍形容丈夫平時話不太多，但對她新工作不滿，「可是我覺得人都會變老，以後我們也有可能需要人家幫忙照顧」，雖然丈夫至今仍不諒解，但她相信做的是對的事，還是會繼續從事居家服務員工作，為老孩子們服務。1060114

(中央社)