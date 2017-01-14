敏感族群注意 高屏馬祖空氣品質差

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我要評比

行政院環境保護署指出，今天受到大氣擴散條件不佳影響，空氣品質差，上午9時馬祖及高屏地區測站達到橘色警示等級，民眾出門要配戴口罩。

環保署指出，馬祖及高屏地區空氣品質指標（AQI）為橘色警示，其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

環保署表示，橘色警示地區空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯。

根據環保署空氣品質監測網顯示，上午9時，橋頭、復興、小港、屏東、潮州，以及離島馬祖測站的空氣品質指標達到橘色警示等級。1060114

(中央社)