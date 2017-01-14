微軟買下Maluuba 全力發展人工智慧
微軟公司（Microsoft）今天宣布收購Maluuba公司。Maluuba是一家位於蒙特婁的新創公司，主要是製造具人工智慧的機械。
法新社報導，微軟公司表示，納入Maluuba共同創辦人蘇里曼（Kaheer Suleman）、帕蘇帕拉克（Sam Pasupalak）及其公司的團隊，意在加速微軟「研發出讓電腦能自然地讀、寫、交談軟體的能力」。
微軟未公布這項收購案的財政條款。
微軟人工智慧及研究團隊執行副總裁沈向洋（Harry Shum）在部落格貼文說：「Maluuba的願景是透過創造會思考、能讀能寫的機器，朝人工智慧更普及化邁進；這個願景與我們相符。」
沈向洋說：「這項收購案有望讓可交談的人工智慧能實現，我對此感到非常興奮。」
蘋果、三星、谷歌及微軟等科技業巨擘，全都競相專攻能成為人類最精密助手的領域，即讓軟體有能力了解人們所說、甚至能預料人們的需求與慾望。1060114
(中央社)
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