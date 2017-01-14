NBA》年度MVP榜 哈登續贏韋少占首位
《NBA官網》14日公布最新年度MVP排行榜，結果前雷霆三少繼續霸占前3名，火箭「大鬍子」哈登維持第1，繼續領先排在第2的雷霆韋斯布魯克，以及第3的勇士杜蘭特，勇士明星後衛柯瑞則小升1名，本周來到第7。
本季焦點幾乎都在哈登與韋斯布魯克的恐怖大三元演出，卻不能忽視哈登連19場雙十表現，過去5場比賽，他更平均拿到30.2分、11助攻、9.2籃板與1火鍋，表現跟韋少的31.8分、12.4籃板與10助攻不相上下。
至於目前排在MVP榜第4到10名的球星分別是騎士詹姆斯、公鹿阿提托康波、塞爾提克艾塞亞湯瑪斯、柯瑞、馬刺里歐納德、暴龍迪羅薩與溜馬保羅喬治，本周唯一跌出前10的球員則是公牛前鋒吉米巴德勒。
(中時電子報)
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