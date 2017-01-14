感染禽流感 紐約數以百計家貓隔離

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官員說，由於1個主要動物救援組織的收容所貓咪感染1種高度傳染性的禽流感，紐約有數以百計的家貓遭隔離。目前至少1名獸醫感染這種病毒。

路透社報導，據紐約市衛生局說，H7N2病毒株通常只在禽類身上出現，這是首次傳染給家貓。

症狀通常很輕微，包括打噴嚏、咳嗽、流眼淚和鼻涕。

紐約市衛生局今天在聲明中說，這種病毒是上月首次在紐約市動物照護中心（ACC）曼哈頓收容所的45隻貓身上驗出，後來在皇后區和布魯克林區收容所的貓咪身上也發現。目前仍不清楚這些貓是如何感染病毒或疫情為何如此快速蔓延。

衛生局長巴塞特（Mary Bassett）在聲明中說：「我們繼續呼籲從紐約市動物照護中心領養貓咪的紐約市民，對寵物可能出現的症狀保持警覺，並且採取適當預防措施。」

她說，H7N2對人體健康的風險很低。（譯者：中央社簡長盛）1060114

(中央社)