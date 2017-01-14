陸管網路新聞標題 禁用網曝網傳

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大陸國家網信辦又有新的整治對象，這次是「亂改標題、歪曲新聞原意」的「標題黨」，且嚴禁在網路新聞標題中使用「網曝」、「網傳」等不確定性詞彙。

大陸國家網信辦並點名新浪、搜狐、網易、鳳凰、焦點5家網站違規較嚴重。

新華社報導，中國大陸國家互聯網信息辦公室（大陸國家網信辦）日前展開整治亂改標題、歪曲新聞原意等「標題黨」的專項行動，制定印發「網際網路新聞信息標題規範管理規定（暫行）」，明確要求各網站把「堅持正確輿論導向」貫穿到網路新聞採集、撰寫、編排、發布等環節。

報導說，新浪、搜狐、網易、鳳凰、焦點5家網站均存在較嚴重的違規行為，北京市網信辦已對這5家違規網站行政處罰。

標題規範規定，網路新聞標題不得出現以下情況：歪曲原意、斷章取義、以偏概全；偷換概念、虛假誇大、無中生有；低俗、媚俗、暴力、血腥、色情；嘩眾取寵、攻擊、侮辱、玩噱頭式的語言；法律法規明確禁止的和明顯違反社會公序良俗的其他內容。

嚴禁在標題中使用「網曝」、「網傳」等不確定性詞彙組織報導或者表述新聞基本要素。

嚴禁各類誇張、獵奇、不合常理的內容表現手法等「標題黨」行為。嚴禁通過各類具有暗示的頁面編排、標題拼接等不當頁面語言，傳播錯誤導向。1060114

(中央社)