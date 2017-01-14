詹啟賢選主席郭董力挺 傳2020可能角逐總統
國光生技董事長詹啟賢將在農曆年前決定是否競逐國民黨主席，有網路媒體掌握獨家消息指出，他的好友、鴻海集團董事長郭台銘（郭董）對其出馬相當支持，且除黨魁之位外，詹也不排除參選下屆總統。
詹啟賢早先為何會決定復出政壇，出任國民黨首席副主席？有消息人士告訴《上報》，那是因為詹對國民黨的未來很擔心，加上他對於治國很有想法；還有名資深立委表示，和詹啟賢數度接觸後，從其字裡行間都能感受到，他有打算參選總統的企圖心。
至於與郭台銘之間的關係，詹啟賢除了是鴻海的獨立董事外，其實郭董還曾想找他擔任集團旗下新設「樂活養生健康事業群」的獨立董事，但被國民黨捷足先登，邀詹出任首席副主席。
不過，此事不影響兩人交情，國民黨去年一度就要發不出薪水給黨工時，洪秀柱向郭台銘的媽媽初永真借了4500萬元，才解決燃眉之急，此事據傳就是由詹啟賢居中牽線。
(中時電子報)
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