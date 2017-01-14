白人演員飾演已故父親 麥可女兒轟：噁心想吐

約瑟夫范恩斯接演麥可傑克森一角，引發爭議 。(圖/達志影像)

英國電視節目《Urban Myths》，原定將播出已故「流行樂天王」麥可傑克森，在911恐攻後由於不敢搭飛機，改和好友從紐約開車到洛杉磯的故事，未料麥可一角是由英國白人男星約瑟夫范恩斯飾演，立刻引發各界爭議，就連麥可女兒芭莉絲都痛譙「讓我噁心想吐」。

麥可傑克森女兒推特發文，痛批噁心想吐 。(圖/芭莉絲IG)

約瑟夫范恩斯接獲邀約時，表示就和大家聽到消息時一樣吃驚，不過由於電影內容是走輕鬆溫馨路線，所以思考後決定接演，未料電影預告釋出竟引發軒然大波，就連麥可女兒都痛批，看到「白人」演員飾演已故父親，不僅有種被侵犯的感覺，甚至感到噁心想吐，粉絲也炮轟劇組對已故流行樂天王不敬。

在面對龐大批評聲浪下，該電視台也發聲明表示此集不播出，也澄清絕對沒要對任何人造成不悅的感覺，飾演「麥可」的男主角約瑟夫范恩斯，也贊同這個決定。

(中時電子報)