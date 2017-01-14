神秘的5％地球內核元素 日科學家：可能是矽
地核主要由鐵和鎳所組成，但仍有約5%的神祕元素始終不明，因此被稱為「失蹤的元素」（missing element）。日前日本科學家表示，他們找到了這神秘元素的真實身分－矽。
內核是地球最深層的部份，半徑約為1200公里的實心球，溫度大概與太陽表面相同，約為5700開氏度K(等於5426.85攝氏度°C)。長久以來，各界一致認為地球核心是由大約85%的鐵和10%的鎳構成，另外的5%則以硫、氧與矽較有可能。
為了解開未知的5%核心，日本東北大學（Tohoku University）地球物理學家大谷榮治（Eiji Ohtani）和他的研究團隊將鐵鎳合金混合矽進行實驗，在實驗室對其施加等同於地球內核的高溫高壓。
根據《BBC》報導，團隊透過X射線觀測發現，這種混合物與地球內部取得的地震數據，也就是聲波速度或地震波相匹配。大谷榮治11日向《法新社》表示「最新實驗顯示，構成內核的另外5%主要是矽。」
他說，這項發現有助了解地球在早期形成階段、光合作用開始之前，表面是否就已富含氧元素，因為氧元素也可能是構成地球內核的神秘元素。
英國劍橋大學教授賽門雷德芬(Simon Redfern)則表示，「這實驗確實很讓人興奮，因其提供了一扇窗，讓我們得以窺探地球內部在45億年前剛形成時的樣子，當時地核剛開始與地球的岩石部分分離的模樣。」
(中時電子報)
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