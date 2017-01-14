川普亞太戰略 沈呂巡：台灣是理想棋子

前駐美代表沈呂巡表示，台灣是川普亞太戰略布局理想棋子。（鄭任南攝）

國家政策基金研究基金會昨(13)日舉辦「川普的亞太戰略及衝擊」座談會，前駐美代表沈呂巡表示，台灣是川普亞太戰略布局理想棋子，但政府應要縝密設計，呼籲蔡英文政府應尋求在野黨共識，形成民主國家外交應有的「兩黨一致」。

沈呂巡指出，現在仍很難具體描繪川普亞太戰略布局，但川普理想的亞太世界，美國是唯一巨強，有超級軍力及經貿力量，損及美國經貿利益時必強硬對付。而亞太目前現狀與川普願景相距太遠，中國大陸崛起，幾乎處處與美國針鋒相對，另一方面川普面臨的全球性議題，從中東、反恐等都要與北京合作，即使以川普的不可預測性而論，也難想像會在亞太戰略主軸設計中，有包含對美國傳統一中政策的翻轉，但就全面布局而言，「台灣當然是一個理想的棋子」。

沈呂巡強調，川普在台美關係布局或有改善，但台灣是否照單全收，如何包裝使之細水長流，以免中國大陸過激反應，應有縝密設計。如不要只會強調台灣關係法、六項保證及入聯等，應向川普政府表示「我也能有效幫你」，如台灣最了解中國大陸，運用這項優勢協助美方了解中國大陸。

(中時電子報)