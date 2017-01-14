年金改革座談 警撤危險拒馬設溫馨服務站
年金改革座談東部場今天下午登場，上午台東市區部分道路開始管制；警方拒馬特別改成無危險性的「圍籬」，並設溫馨服務站。
年金改革東部場設在台東市南京路文化中心，邀請花蓮、台東縣市相關人員座談。
花蓮軍公教退休人員預計動員上千人到台東，台東軍公教協會預估會有上千人現場表達訴求。台東地區未曾有這麼大規模的激烈訴求，警方動員數百警力因應。
今天上午台東市區南京路，體育館附近道路已經開始交通管制，和其他地方不同處，台東警方未使用會有傷害的刀片拒馬，改以改良型沒有傷害的「圍籬型拒馬」。
警方特別在轉播現場設立「溫馨服務站」，服務陳抗民眾。1060114
(中央社)
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