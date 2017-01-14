吸引歐洲觀光客 維也納旅展見到台灣館

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駐奧地利台北經濟文化代表處今天表示，為擴大行銷台灣，特別與航空業者合作在「維也納國際旅遊展」中設台灣館，向參觀民眾介紹多種主題旅遊，引起熱烈迴響。

駐奧地利代表處表示，西元2017年「維也納國際旅遊展」（Ferien Messe Wien 2017）12日在維也納國際商展中心開幕，除奧國各大旅遊業者，還包括德國、法國、義大利、西班牙、土耳其及克羅埃西亞等重要觀光產業國家都設有大型展攤，吸引各界參觀，活動共計70餘國、800多個參展攤位。

為擴大行銷台灣並配合政府積極拓展全球主要客源，駐奧地利代表處在交通部觀光局贊助下，在展場內設「台灣館」，邀中華航空股份有限公司、長榮航空股份有限公司及旅奧台商鴻運旅行社股份有限公司參與，向奧地利各界推廣台灣觀光旅遊。

駐奧地利代表史亞平、長榮航空奧地利分公司總主任何秉修及中華航空維也納分公司總經理陳麗蘭13日下午在台灣館向參觀民眾宣介台灣、推銷台灣之旅。

史亞平表示，台灣島嶼生態豐富，風景優美，不論是精緻美食、文化藝術、風俗節慶，乃至於單車之旅等各主題旅遊廣受國際好評，值得向奧國民眾大力推廣。

台灣館除提供觀展民眾各項觀光資訊及紀念品外，並播放宣傳台灣特色影片；另現場安排專人為參觀民眾揮毫祝賀新春，及製作展現台灣民俗特色折紙花藝，吸引大批人潮駐足。1060114

(中央社)