美眾院通過決議 廢歐記健保跨重大1步
繼美國國會聯邦參議院之後，聯邦眾議院今天也通過1項關鍵決議，為廢除即將卸任總統歐巴馬具里程碑意義卻頗具爭議的健保改革，跨出重大1步。
路透社報導，眾院以227對198票表決通過決議，將指引委員會在27日之前起草立法，廢除俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的2010年「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act）。參院昨天也通過相同決議。
眾院表決時，這項決議未獲任何民主黨議員支持，共和黨則有9名議員投票反對。
表決通過後，共和黨開始兌現終結歐巴馬健保的承諾，這也是黨籍準總統川普（Donald Trump）的競選承諾。
增加約2000萬人獲納入醫療保險的歐巴馬健保，因保費攀升、免賠率高、許多保險公司紛紛宣布終止服務等因素，而陷入困境。
法新社報導，距川普宣誓就職僅僅1週，針對共和黨將端出何種方案取代歐巴馬健保，已有1股急迫感橫掃華府政壇。民主黨也警告，若共和黨操之過急可能造成災難性後果。
這項預算決議讓共和黨握有強有力工具，使100席的參院啟動廢除歐巴馬健保的立法，且只需簡單多數票即可通過，而不需60票的絕對多數。（譯者：中央社何宏儒）1060114
(中央社)
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