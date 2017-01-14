H7N9疫情猛 到中國大陸要注意
中國大陸及香港近日H7N9流感病例數明顯增加，疾管署提醒，計劃到中國大陸旅遊的民眾及當地台商，務必注意衛生及飲食。
中國大陸往年11月至次年5月為流行季，根據中國疾控中心報告，部分地區疫情上升速度高於往年同期。
根據衛生福利部疾病管制署數據，自入秋（2016年10月1日）至今年1月13日，中國大陸廣東省、江西省、江蘇省、安徽省、上海市、湖南省、福建省、山東省、浙江省、貴州省、香港及澳門共累計140例H7N9病例。
疾管署副署長羅一鈞表示，平常H7N9病例都是一例一例公布較多，但近日卻一口氣公布83例H7N9病例，分別為52例江蘇、21例浙江、9例安徽、1例福建，自去年11月22日至12月29日期間發病。H7N9疫情非常需要密切關注。
目前針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國大陸廣東省、江西省、江蘇省、安徽省、上海市、湖南省、福建省、山東省、浙江省、貴州省、廣西壯族自治區、四川省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省及雲南省旅遊疫情建議列為第二級：警示（Alert），其他省市（不含港澳）列為第一級：注意（Watch）。
兩岸往來密切，且將逢農曆春節，疾管署提醒，民眾前往中國大陸應落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。
返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。1060114
(中央社)
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