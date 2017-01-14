駐日美軍部署F-35B戰機 擬飛來南韓

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即將於今明兩天之內部署在駐日美軍基地的最新型F-35B隱形戰機，有可能會飛來朝鮮半島，引起南韓軍方等各界極大關注。

南韓「東亞日報」今天在要聞版報導，隸屬於駐美國亞利桑那州猶馬基地的10架F-35B戰機，不久前啟程前往日本山口縣岩國基地，這是F-35機種首次部署在美國本土以外，美國還計畫在今年8月再向駐日美軍基地追加部署6架該機種。

報導引述專家們分析認為，F-35B部署在駐日美軍基地，展現美國因應北韓威脅進行核、飛彈挑釁和牽制中國軍事擴張的意圖。

報導稱，F-35B部署在現駐沖繩的美第3海軍陸戰隊機動部隊（MEF），將代替FA-18「大黃蜂」等原有空中裝備參加軍事演習和作戰任務。

今年也計畫舉行韓美聯合軍事演習，南韓軍方認為F-35B屆時有可能作為空中增援力量參加演習。軍方有關人士表示，F-35B一旦參加，將是首次在亞太地區的演習亮相。

據報導，F-35B是美國洛克希德馬丁公司開發的海軍陸戰隊專用機型，能夠垂直起降。F-35B由航母或強襲艦搭載，在海軍陸戰隊實施登陸作戰時，承擔打擊敵人砲兵力量和指揮部的任務。1060114

(中央社)