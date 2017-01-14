王家衛折服的作家 金宇澄寫出上海味道

導演王家衛監製的電影「擺渡人」評價兩極，有些大陸民眾提醒他下一部電影「繁花」可得好好拍。「繁花」的作者金宇澄則說，不必擔心王家衛，因為他是個「認真到奢侈」的導演。

小說「繁花」是近年大陸文壇備受討論的一本書，獲得多項大獎，特色是以書面滬語方言寫作，回歸古典小說的傳統，以對話完成敘事。上海從1950年代到1990年代的時代變化，透過幾位主人公的故事巧妙呈現。

出生於上海的香港導演王家衛，對這本有獨特上海味的小說十分喜歡，已買下版權，預計2018年開拍，這個消息也讓金宇澄受到媒體更多關注。

金宇澄生於1952年，目前是「上海文學」雜誌執行主編。今年初，他的新書「回望」和「我們並不知道」分別在兩岸出版。前者是寫他父母的經歷，後者有「繁花」的故事原型，也有他對文革經歷和上海生活的回憶。

王家衛屬意由金宇澄來寫電影劇本，但金宇澄告訴中央社記者，自己並不想改寫劇本，因為這完全是另一個領域的事，他希望開拍前能找到一位好編劇。

「王家衛說，『繁花』這本書沒有任何的影視傾向，這是對我的表揚，文字就是文字，和為了電影而作是兩回事。」

金宇澄說，王家衛是個很認真的人，好比拍「一代宗師」前遍訪各門派高手並作記錄，「認真到奢侈」，雖然1963年就離開上海到香港，但他一定會做足跟時代相關的資料研究的工作，不必擔心。

金宇澄的書，少不了他自己畫的插畫，書裡對不同時代衣著特色的細節也有不少描寫。問他是否記憶力非凡，他說，也許是因為那時代物質匱乏，就那麼幾種東西，連女人衣服的花紋也很固定，所以容易記住。「匱乏的年代往往更豐富，豐富的年代有時更荒蕪。」

「繁花」開啟了外界對方言寫作的討論，金宇澄非常肯定方言寫作的好處，認為用母語思考能打破既定框架，但他不認為這本小說對上海話的保留有什麼大影響。

他說，文學的功效之一，是把這個時代保留下來，「如果沒有『紅樓夢』和『金瓶梅』的紀錄，我們就不知道當時的生活了。」

從金宇澄的作品，可以讀到上海的生活景緻，而他也關心代表上海特色的弄堂拆遷問題。他說，在當時洋租界內，這些建築中西合璧，每個里弄都有中式的名稱，弄堂是上海絕無僅有的特色。

民國26年，因戰事有大量難民湧進上海，許多弄堂擠滿了人，居住品質不佳。面對城市發展與老建築保留的難題，金宇澄說，不要簡單化思考，也不要把老建築浪漫化，即使保存弄堂，內部也必須改造，恢復到不那麼擁擠的民居狀態。

除了時代感，「男女關係」是他作品的一大主題及特色，金宇澄說，這是人生和文學最重要的主題，就如同佛洛伊德的理論，「有些人可能不承認，但作為人，哪怕是潛意識，它是最重要的事」。

對於台灣電影和文學的印象，金宇澄說，他喜歡楊德昌的作品，特別是「牯嶺街少年殺人事件」讓他覺得熟悉，片中主人公的爸爸被警察抓，要寫檢查，「這跟我父親經歷過的一模一樣」。羅大佑的歌，也影響了他那一代人的思考。

不過，在文學方面，他認為兩岸至今很不一樣，台灣小說家深受西方影響，考慮很多「靜態的問題」，大陸與現實相關的題材較多。

他說，大陸80年代文學大量模仿西方，90年代大家專注經濟發展，寫作時有意無意考慮改編為電視電影，所以很多作品注重故事不注重語言形式。

而這位「重視語言形式、不為拍片而寫」的作家，卻獲得了知名導演青睞，正如做了大半輩子編輯的他，年約60時才引起文壇廣泛關注，金宇澄的寫作生涯，確實不太按牌理出牌。1060114

(中央社)