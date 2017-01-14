NBA》科爾再誇媲美羅德曼 格林：我的榮幸
前役在主場輕取活塞後，勇士總教練科爾再次稱讚卓雷蒙格林表現，足以跟昔日籃板王「小蟲」羅德曼相提並論，格林的回應相當謙虛，「這是我的榮幸，你要知道，羅德曼可是籃球名人堂的成員。」科爾上季也說過格林很像羅德曼。
其實格林在個性與球風方面，確實跟羅德曼有點相像，因為兩人同樣好鬥，在場上愛飆垃圾話，也不怕肢體碰撞，同樣對勝利充滿渴望，只是格林比羅德曼更會策應傳球，也不會跟羅德曼一樣，在自己外型上拚命搞怪。
接下來勇士可以休到17日，才跟騎士重演上季總冠軍賽戲碼，兩隊前次在去年聖誕大戰遭遇，結果騎士逆轉擊敗勇士，格林當然再次放話回應，「我們當然很想報仇，但無論到時候誰輸了比賽，我相信都不會驚慌。」
「可以整整休息3天時間，我想我們沒有人會因此表現生鏽，就算有的話，我們也不在乎。」格林說，沒錯！忘了格林與羅德曼另1個相似之處，就是兩人有時說話都很口無遮攔，想到什麼就說什麼！
(中時電子報)
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