潤娥見面會超慘 張兆志神主持救全場

張兆志秀出與潤娥的合照。（圖／取自張兆志臉書）

少女時代成員潤娥13日來台舉辦粉絲見面會，不過這場活動卻被砲轟連連，包含還有餐廳洩密她行蹤，見面會上也發生上錯道具、潤娥尷尬場面，就連會後也有粉絲秀出的簽名海報被質疑不是潤娥本人親簽等問題。但粉絲一至讚賞主持人張兆志表現可圈可點，誇他是「神救援」。

潤娥見面會被指慘不忍睹，且粉絲將炮火指向主辦單位，包含見面會上上錯道具、字版有問題，讓潤娥被晾在一旁，主持人張兆志也趕緊詢問狀況。不過主持過程，張兆志問了不少好問題，幽默又有趣的過程，也被粉絲激讚「神救援。」

會後張兆志也po出一張與潤娥合照的照片，再次受到許多潤娥粉絲的感謝，還有人直白表示「主辦給你這麼爛的主題發揮你也沒讓它乾掉！」由衷表示感激地心情。

(中時電子報)