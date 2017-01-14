F-35將降價？ 洛馬執行長休森：敬請期待

美國新一代的F-35隱形戰機降價有望了！洛馬公司CEO親口證實協議已進入最後階段。（圖/美軍DVIDS網站）

美國兩大軍火製造商之一的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）公司執行長休森（Marillyn Hewson），昨晚前往紐約川普大樓（Trump Tower）與總統當選人川普（Donald Trump）進行會談，她告訴川普，F-35戰機（F-35 Lightning II）的降價協議已進入最後階段，不久後將能與五角大廈（The Pentagon）達成共識。同時她亦承諾，近期洛馬公司將於德州創造至少1,800個工作機會，並陸續在45個州新增數以千計的就業前景。

據路透社（Reuters）報導，洛克希德馬丁公司執行長休森，昨晚前往川普大樓與川普進行面談，對於他所關注的F-35戰機價格，休森透過會後發出的公開聲明表示，「（川普）他的意見我們都聽到了，我在此很高興地告訴他，目前F-35戰機的降價協議已進入最後協商階段，不酒後我們將與五角大廈達成共識。同時，洛克希德馬丁公司也將在德州沃斯堡（Fort Worth）新增1,800個工作機會，並且以此模式向全美45個州擴散增加數千個就業機會，希望美軍能考慮繼續採用F-35戰機作為未來攻擊主力。」

洛克希德馬丁執行長休森昨晚前往拜訪川普。（圖/美聯社）

上週美軍派往日本進行測試的F-35戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

F-35「閃電II」，是美國洛克希德馬丁公司研發製造，屬於單座的多功能戰鬥機。被美國視為新一代取代F-16、F/A-18和A-10戰機的主力戰備，主要配置武器包含「超級響尾蛇」飛彈（Sidewinder）和AIM-120先進中程空對空飛彈（AIM-120 AMRAAM）等，但雖然新型的F-35戰機在攻擊力和隱匿技術上遠勝其他型號，但極高的售價卻嚇跑不少國家，像是與美國合組北美防空司令部（NORAD）的加拿大，就表態拒買天價的F-35、改升級既有的F-18大黃蜂戰機（CF-18 Fighter jet）。

將上任的川普先前就曾大肆批評F-35戰機研發計畫太昂貴，甚至要求波音（Boeing Co.）重新對現役的「大黃蜂」F-18戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）進行改良升級並重新報價，如今，「有心」降價並增加工作機會的洛馬公司，昨日在紐約證交所（NYSE）股價以小漲1.91美元（約61.35台幣）坐收。外界分析師更是看好休森的身段與協商功力，給她相當高的評價。

(中時電子報)