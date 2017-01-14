品嚐貢寮鮑 新鮮在地食材過好年

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想購買吃海菜長大的貢寮鮑，20日至22日於新北市三重示範魚市場，推出貢寮區漁會最優的水產品及生猛貢寮鮑，新北市府歡迎民眾前往搶購。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年1月14日

想購買吃海菜長大的貢寮鮑，不必千里迢迢跑到東北角，20日至22日於新北市三重示範魚市場，推出貢寮區漁會最優的水產品及生猛貢寮鮑，新北市府歡迎民眾前往搶購。

中華民國全國漁會20日至22日於三重示範魚市場，舉辦寶島鮮魚嘉年華，邀全國各地漁會推出自家最優的新鮮漁產品或加工品。

新北市府漁港事業管理處表示，貢寮鮑是新北市府以「在地產--食在地」的產食關係，將東北角天然海岸以海菜餵食長大的九孔、鮑魚，合併命名為貢寮鮑。

貢寮鮑肉質緊實，且格外鮮甜，不但是優質的蛋白質來源，且膽固醇低，富含鈣、磷、鐵等礦物質，及多種維生素，營養價值高，又因在地產，價格便宜、魚產新鮮，是民眾年節桌上的好食材。

漁業處表示，雖然離過年還有一段時間，保存貢寮鮑的小撇步是，貢寮鮑以新鮮烹煮為佳，若沒有要當天食用，可先用刷子將貢寮鮑外殼清洗乾淨，抹鹽搓洗去除表面黏液後，放入滾水中殺菁。

之後，轉小火浸泡15秒後撈起瀝水，以濕紙巾包裹，置入保存容器，放入冷藏室約可保存2天，如需擺放較長時間，建議放入冷凍庫保存隨時取用。

一般魚貨買回家後，如想要保存至農曆過年再料理，應先清內臟清洗後，迅速冷凍，等要食用拿出冰箱後，包覆塑膠袋或保鮮膜沖冷水，不要直接接觸自來水，避免海鮮泡水發爛，也可減少海鮮在常溫下的時間。

漁業處提醒，記得取要用的量解凍即可，不要用不完重覆冷凍。如此，可以年年有魚鮮上桌，農漁產品慶過年。

通過市府「農漁產品安心標章」認證合格的在地貢寮鮑，農曆年前是盛產期，此時的肉質飽滿，正是最美味的時候。市府希望大家能好好品嚐貢寮鮑，過好年。1060114

(中央社)