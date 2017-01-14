台北基隆低溫12.4度 高山恐降瑞雪

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大陸冷氣團發威，中央氣象局今天表示，清晨台北和基隆都測得攝氏12.4度低溫，刷新該測站今年入冬以來記錄，明天以前3000公尺以上高山也有機會下雪。

冷氣團持續影響北台灣，氣象局表示，這波冷氣團威力最強的時候是今、明2天，全台也有5個平地測站刷新今年入冬以來的最冷記錄。

根據氣象局觀測，今天早上台北、基隆都測得12.4度，打破該測站今年入冬以來的低溫記錄，另外，新竹12度、梧棲12.3度、台中13.2度也都刷新今年入冬以來最冷記錄。

氣象局表示，這波冷氣團挾帶大量水氣，玉山今天清晨最低溫只有1.1度，條件尚未足以下雪，但明天之前3000公尺以上高山地區都有機會降雪，預估下週一氣溫小幅回升，週二明顯回暖。1060114

(中央社)