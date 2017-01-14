傳北京下週約見港特首3名參選人

我要評比

據報導，北京當局將於16日派遣官員南下深圳，會晤香港行政長官（特首）3名參選人。

根據明報今天的報導，北京方面在批准香港兩名司長林鄭月娥及曾俊華辭職參選特首前，將會派遣官員到深圳會晤他們。

據說，北京官員只會晤3名來自建制派的參選人，除了已經請辭的政務司司長林鄭月娥和財政司司長曾俊華外，另一人未知是誰。

報導表示，本月初，中國大陸國務院港澳事務辦公室主任王光亞曾南下深圳，與4名參選人密會，他們是林鄭月娥、曾俊華、新民黨主席葉劉淑儀及退休法官胡國興。

報導引述消息人士說，北京下週一會再派出中央官員南下，這次則只會見3名建制派參選人。

報導表示，曾俊華陣營中人及葉劉淑儀都沒有回覆有關查詢。

林鄭月娥、葉劉淑儀和胡國興已表態參選特首，曾俊華則尚未明確表態，但已請辭司長職務，這被解讀為準備參選。1060114

(中央社)