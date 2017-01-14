警處理車禍 查獲新型巧克力豆毒品

高雄市警方處理一起車禍時，在肇事車輛儀表板發現1小包K他命，且駕駛李姓男子精神恍惚，進一步搜索車輛查獲大批毒品咖啡包，並有新型毒品巧克力豆，全案14日送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月14日

高雄市警方處理一起車禍時，在肇事車輛儀表板發現1小包K他命，且駕駛李姓男子精神恍惚，進一步搜索車輛查獲大批毒品咖啡包，並有新型毒品巧克力豆，全案今天送辦。

高雄市警察局苓雅分局表示，有毒品、殺人等前科的李男，駕駛自小客車行經高雄市四維四路口時，不慎衝撞對向車道等待左轉的自小客車，員警獲報前往處理，發現李男駕駛的自小客車儀表板上放有1小包K他命，且李男神情恍惚，員警懷疑為施用毒品危險駕車案。

員警進一步搜索車輛，查獲大批K他命、毒品咖啡包、一粒眠和巧克力豆毒品及毒品咖啡包裝袋等，但李男否認擁有毒品，辯稱是友人寄放，員警鍥而不捨依李男駕車路線追查出位於鼓山區的藏身處，前往搜索時除了查獲一粒眠等毒品，並查獲李男的2名友人在住處持有K他命及一粒眠等毒品。

警詢後，全案依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。1060114

(中央社)