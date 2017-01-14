中華蕭邦鋼琴賽得獎音樂會 開放索票
新北市政府文化局與中華蕭邦音樂基金會共同舉辦「2016年第13屆中華少年青少年蕭邦鋼琴大賽─得獎者與最年輕參賽者聯合音樂會」，民眾可於14日上午起免費索票。
文化局表示，音樂會將21日下午2時30分，在新北市藝文中心演藝廳舉行，由第13屆中華少年青少年蕭邦鋼琴大賽得獎者，以精湛琴藝詮釋蕭邦優美樂曲，為聽眾帶來浪漫午後。
每5年辦一次的波蘭蕭邦鋼琴國際大賽，造就許多國際知名鋼琴演奏家，在台灣舉辦的「中華少年青少年蕭邦鋼琴大賽」，提供國內傑出鋼琴演奏家互相交流平台，並獲躍上國際舞台機會。
已辦13屆的中華少年青少年蕭邦鋼琴大賽，為台灣最重要鋼琴比賽之一，2016年第13屆中華少年青少年蕭邦鋼琴大賽中，有7名技藝高超的鋼琴演奏家，在競爭激烈大賽中脫穎而出。
文化局表示，得獎者以2020年第18屆的波蘭華沙蕭邦鋼琴大賽為目標，持續精進琴藝為國爭光。市府致力提供青年藝術家最具體支持與幫助，期盼打造永續舞台，協助更多優秀音樂家發光發熱。
市府希望透過這場音樂會，鼓勵更多青少年學生投入學習鋼琴行列，同時推廣鋼琴演奏風氣及開發音樂潛在人才。
市府歡迎民眾於14日上午起到新莊文化藝術中心服務台、府中15動畫故事館8樓，及文化局服務台免費索票；民眾也可於14日上午9時到12時到新北市藝文中心演藝廳票口免費索票，每人限索4張，索完為止。
文化局網站http://www.culture.ntpc.gov.tw/可查詢相關，或洽 (02)2253-4417分機101周小姐。1060114
(中央社)
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