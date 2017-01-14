記者會鬥嘴 川普恐終結白宮傳統

美國總統當選人川普在記者會中與媒體記者口角，美國媒體憂心，川普上任後可能改變半世紀來白宮定期記者會的傳統。不過美國社會高度不信任媒體，對此看法不一。

川普（Donald Trump）11日在紐約召開記者會，距離就職典禮只剩9日，而距離他上次舉行公開記者會已有168日且是在勝選之前，都創下美國總統當選人的紀錄。川普在11日的記者會中與美國有線電視新聞網（CNN）記者口角，更成為網友連日來鍵盤上的話題。

川普政府有意改變總統與白宮發言人定期簡報的成俗，美國總統是否有必要定期舉行記者會，成為熱門話題。

美國新聞界，特別是白宮記者團認為，總統在沒有逐字稿引導下，無預警回答記者提問，在數位時代仍有其必要。但川普與媒體保持距離，無意「舌戰」以自由派為主的白宮記者，寧願在推特（Twitter）表明心志。

Politico雜誌報導，美國總統電視記者會始於甘迺迪（JFK）總統，甘迺迪首場記者會吸引6500萬人收視，任期間的記者會平均可吸引1800萬人坐在電視機前，此後白宮定期召開記者會。

1960年代的美國只有4份大報，沒有網路媒體，電視是民眾重要的即時消息來源。此外，甘迺迪年輕瀟灑，辯才無礙，觀眾愛看，也是記者會受歡迎的因素，之後大部分的美國總統沒有這項優勢。

美國民眾如今已有各種管道取得政府資訊，也有充分空間反應意見，川普是否需要遵循召開記者會的傳統，支持與反對者為此針鋒相對。

不少美國民眾認為，白宮記者會已成記者作秀與爭取曝光的場合，許多問題充滿指向性，具政治意圖，民眾已有管道直接瞭解施政，定期舉行記者會已無必要。

歐巴馬執政期間，也如川普，充分運用社群媒體，跳過傳統報章與電視，直接訴諸民眾，對花時間準備記者問答的興趣也不高。

「 華盛頓郵報」（Washington Post）與「紐約時報」（NYT）等主流新聞媒體關切川普恐怕不開記者會，但美國社會對這項議題不太關注。半世紀來，美國總統定期召開記者會的傳統可能被川普終結。

Politico雜誌分析，這與美國媒體可信度沉入谷底有關。不分黨派的多數美國民眾認為，媒體報導不值得信任，政治人物在公開場合未必講真話，導致川普是否召開記者會未引起關注。1060114

(中央社)