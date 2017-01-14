八年級社會新鮮人 外語強專業差
中華適性教育發展協會公布一項調查顯示，業界認為八年級世代的社會新鮮人，外語、電腦和創新創意能力表現佳，但專業技能、團隊合作、抗壓力較差。
上述調查對象為成立15年以上公司的中高階人資或管理人士，總共訪問了20間公司，包含製造業、服務業、特殊專業，也包括外商公司。
調查要求人資主管，比較90年、97年、104年新進員工到職後的表現，分成11個核心能力，評比出最佳、次佳和最差。其中代表「八年級生」的104年員工，有3個項目獲得「最佳」，但有8個項目獲得「最差」。
八年級最受肯定的是外語能力、電腦能力、創新創意能力，都勝過六、七年級生。但包括專業技能、解決問題能力、表達溝通、業務能力、團隊合作、工作適應（穩定抗壓性）、學習意願、配合度都敬陪末座。
不過若企業如何挑選人才，履歷篩選以「專業技能」為重，面試時則最看重「工作適應能力（穩定抗壓性）」。產業界特別喜歡高職和科技大學畢業生，因為上述兩種能力都表現較佳。
中華適性教育發展協會理事長王立昇表示，比較15年來職場的「學用落差」，可能與410教改有關。台灣訓練出大量大學畢業生，但產業升級沒有跟上，仍以中小企業為主，最欠缺的是技術人才。
王立昇也認為，近年教育改革著重「減輕壓力、快樂學習」，卻讓青年抗壓力降低，建議改成「適度壓力、熱情學習」，加強學習意願和抗壓性。
另外，王立昇也建議產業界必須加強公司內部訓練，並建立一套長期規劃的人才升遷遞補體系，並進行工作輪調，才能解決學用落差的問題。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。