后里第一市場燒毀6屋 素食店老闆燒傷

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后里第一市場磚造平房失火，警消拉水線進入狹窄巷弄灌救。（王文吉攝）

后里大興路磚造平房失火，共燒毀5戶磚造平房及1棟鐵皮屋。（王文吉攝）

台中市后里區第一市場傳出火警，民眾上午8點通報，大興路39號失火，警消出動14輛消防、3輛救護車、47名 消防人員前往搶救，火勢自39號向左右延燒4戶磚造平房，並波及後方1棟鐵皮屋，造成素食自助餐老闆燒傷送豐原醫院救治，目前現場已控制住火勢，正進行殘火處理及起火原因調查。

豐原醫院指出，傷者65歲羅男的臉部、頭皮及雙手有2級燒傷，意識清楚能自己沖水，經急救敷藥後，收治住院。

(中時)