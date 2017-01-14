搶攻伴手禮市場，台東網路農場限時折扣

我要評比

台東網路農場商品品質優異，公部門掛保證，農業處長許瑞貴（右二）、副處長許家豪（右）也為商品站台讚聲。（黃力勉攝）

即將進入春節送禮的旺季，台東縣政府成立的「台東網路農場」，展開「金雞報喜、年節特賣會」活動，共有42組商品分別有8至9折或免運費的優惠，商品數量有限、售完為止。

台東網路農場集結台東的農會、漁會、有機產銷班的商品，在網路上瀏覽、動動手指就能輕鬆下單，商品宅配到府，十分便利，台東縣政府農業處長許瑞貴表示，網路農場4年來，在線上交易金額已經超過2000萬元，營業額超過億元，效益十分不錯。

網路農場看準春節送禮商機，端出許多商品限時特賣，其中銀牌獎的紅烏龍僅限量20組，洛神花蜜僅50組，其餘商品大多以100組為限，售完為止，限時特賣搶攻春節送禮市場。

許瑞貴表示，台東因為無污染，所以農漁產特別受到民眾歡迎，特賣會昨天上線後，就已經接到許多訂單，民眾預購要從速。在網路農場的推廣下，池上農會出產的米餅，也獲選為10大零嘴商品，營業額十分亮眼。

特賣會的商品還有咖啡、紅藜產品、米禮盒、旗魚鬆、海鮮禮盒、麻油薑等，商品種類多元，且全都是台東在地生產，由公部門掛保證的優異農漁產品，消費者都能安心選購。

(中時)