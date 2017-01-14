年金改革東區座談 警方未用刀片拒馬
年金改革東區座談，台東警方採用改良式鐵網型拒馬，無傷害性。台東縣警局表示，「都是自己人」，希望以柔性方式處理這次群眾事件。
花蓮、台東地區的年金改革座談，今天下午在台東市南京東路舉行，軍公教退休協會預估花、東兩地會有上千人到場陳情抗議，警方動員維持秩序。
台東議長饒慶鈴質疑警方使用刀片拒馬。警方上午強調「沒有使用刀片拒馬」，而是採用沒有傷害性的改良型拒馬。
警方表示，前3場座談均有民眾陳抗，意圖闖入會場阻擾會議進行，因此為確保會議進行，警方採取必要管制。
台東縣警察局副局長魏仲亨指出，這次任務因陳抗對象都是已退休或現職軍公教人員，大部分均為執勤員警以前共同打拚的「自己人」，情同手足，為避免立場衝突，造成彼此傷害，因此架設鐵網均為改良型拒馬，沒有傷害性。
不過，魏仲亨表示，如果有脫序行為，警方為了維持秩序，還是會依法處理，呼籲民眾理性。1060114
(中央社)
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