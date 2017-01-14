防範災害 嘉市18日封橋演練
為因應氣候不穩定所帶來的災害，嘉義市政府將於18日封閉台林橋進行演練，演練期間將進行人、車管制，籲請用路人配合疏導。
市府指出，近年來全球氣候不穩定，尤其極端氣候造成的酷暑、酷寒及強降雨等天災，嚴重威脅人民生命財產安全；台灣汛期常因颱風、豪雨造成溪水暴漲，影響橋梁通行安全。
為了確保民眾生命財產安全，市府除了平日進行橋梁檢測及養護工作外，也在豪雨期間加強警備，並於橋梁達警戒水位或有異樣時，立即進行封道、封橋作業。
市府表示，橫跨牛稠溪的台林橋，是嘉義縣市的界橋，為了加強救災部門熟悉應變機制，增進災害搶救效率，嘉義縣市相關單位將於18日上午10時至11時封橋演練，造成不便敬請民眾見諒。1060114
(中央社)
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