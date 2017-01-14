擔心賴清德北上參選？柯P：煩惱沒用
外界關注台南市長賴清德是否投入雙北市長選舉，昨(13日)又傳北市議會收到賴清德發送的春聯，但新北市議會卻還未收到，尤其引發聯想。已表態要競選連任的台北市長柯文哲今(14日)不改態度，強調把每天該做的事做好，就是對連任最好的準備；至於是否擔心賴清德成為對手，「如果煩惱有用，大家坐下來一起煩惱；如果沒用，煩惱做什麼？」
談到未來2年對自己最大的展望，柯文哲表示，認真把每天做好，就是對連任最好的準備，不用想東想西，過去2年來，其實每天跌跌撞撞，有很多可以改進的地方，也隨時都在改進。
媒體追問，外傳賴清德上周才印製好的春聯，本週已火速送抵台北市議會，有參選首都意味？柯文哲反問「這又怎樣？」他說，每個人總是會盡自己力量去做事情，很多事都很正常。
柯文哲還說，以前他當醫生時就常常跟家屬說，如果煩惱有用，大家一起坐下來煩惱，那如果煩惱沒用，煩惱做什麼？所以，每天把每天該做的做好就好，不用想東想西。
媒體詢問，過去這段時間，大巨蛋案使柯市府飽受批評，第一任內可以解決嗎？柯重申，大巨蛋是信念、價值問題，也就是要蓋可以，但要安全、合法，「I do my best（盡我所能）」。
(中時)
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