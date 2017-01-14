行政院文化獎公布 蔡明亮 劉國松 鄭善禧 獲獎

第36屆行政院文化獎得主名單公布，由蔡明亮、劉國松及鄭善禧三位傑出藝文界人士獲獎。

蔡明亮出生馬來西亞，畢業於中國文化大學戲劇系影劇組，一直以台灣為創作基地，其藝術風格精緻獨特，擅長描述都會中小人物角色，以及現代人不能溝通的困境，形塑出台灣都市的點點滴滴。1994年其電影作品《愛情萬歲》獲得了威尼斯影展金獅獎、金馬獎最佳影片和最佳導演。其他作品如《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》等皆曾獲得多項國際影展殊榮，其導演風格在台灣及國際電影界中獨樹一格，深具後現代意涵與藝術價值。

劉國松1956年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系），隨即組成「五月畫會」，掀起戰後台灣的現代繪畫運動，其創新理念早期曾受到保守派的反對，時至今日，其理論與實踐已深獲藝術家的認同，成功地帶領水墨畫走上革新的道路，被譽為現代水墨畫之父，其思想與理論將水墨畫創作推向一個多元的新時代。

劉國松畢生追求藝術的本質，長期持續性投入水墨創作，是全球華人當中，第一位獲頒美國文理科學院藝術與人文科學院士榮銜的畫家，他在現代水墨畫的貢獻成績卓越，影響深遠。

鄭善禧自小喜愛色彩濃艷、線條流暢的民俗藝術，創作題材多變，尤其喜愛寫生。在求學與出國深造期間，受到西洋繪畫的衝擊，畫出了渾圓不峻、蔥青翠綠的「台灣山」，呈現台灣特有的風味。他的創作主題圍繞於民藝風土，將本土民間藝術融入畫作當中；此外，彩瓷畫為他在書畫創作外最重要的創作領域，他的作品體現質樸融通美學，為台灣的鄉土風情留下具有草根味的紀錄。

行政院文化獎為我國官方主辦等級最高的國家文化獎項，以表揚傑出藝文人士的終身成就。得獎者將獲頒授文化獎章、證書及獎金新台幣1百萬。

(中時)