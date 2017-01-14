NBA》籃網輸不停 末節失神吞9連敗

籃網中鋒布魯克羅培茲1個人殺進禁區，面對3名暴龍球員照樣出手。(美聯社)

就算林書豪傷癒歸隊，也改變不了籃網已成爛隊的事實！籃網只打3節好球，第4節遭地主暴龍打出一波離譜21比2攻勢，籃網最後以113比132慘敗，苦吞9連敗，接下來16日回到主場遭遇豪哥前東家火箭，結局幾乎可以預測。

前3節還能靠著三分攻勢咬住比分的籃網，末節卻突然防守當機，尤其是守不住暴龍替補射手泰倫斯羅斯，暴龍在他帶領下，打出誇張21比2猛攻，籃網總教練艾金生再次反應不及，怎麼喊暫停或換人，也解救不了籃網的頹勢。

籃網當前最大困境，就是領先全聯盟的平均失分(113.8分)，防守會這麼爛，除了年輕球員經驗不足，不夠強悍與沒有自信，更讓他們無所適從，所以艾金生怎麼換人，結局也是一樣，頻繁的調度換人模式，更讓這種狀況雪上加霜。

當家射手波達諾維奇攻下籃網最高的23分，卻發生4失誤，這也是他無法贏取艾金生重用主因之一，布魯克羅培茲雖有20分，全場投17中6，包含三分球投3中0的低迷手感，也讓籃網進攻頓失依賴重心。

(中時電子報)