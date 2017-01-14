奈國摘牌 陸媒：中開啟「辱台模式」
非洲國家奈及利亞日前要求台灣駐該國代表處「摘牌更名、遷出首都、削權減人」，引起強烈反彈。對此，陸媒評論表示，北京已在國際間創下新的「辱台模式」，未來打壓、脅迫和圍堵將接踵而至。
據中評社文章，上個月非洲的聖多美普林西比才與台灣斷交，在本月份，另一個人口大國奈及利亞又對台灣辦事處摘牌。時逢蔡英文出訪南美，摘牌事件對台外交無疑造成重大打擊，也印證了兩岸「外交休兵」的時代結束。
文章表示，大陸已在國際間創下一個新的「辱台模式」，因為大陸不只對挖台灣邦交國不手軟，也正按部就班把台灣與各國的實質關係都斷掉。
大陸之所以這麼趕盡殺絕，源自於民進黨政府拒絕承認「九二共識」，以及打破台海現狀與美國準總統川普通話，凡此種種，必然會引來大陸的打壓、脅迫和圍堵。
文章強調，台灣當局即使現在有不滿、抗議，但起不了任何作用，只能提心吊膽承受，因為外交需要實力，蔡政府實在是拿不出辦法。看起來，聖國斷交、奈國摘牌僅是剛剛開始！
(中時電子報)
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