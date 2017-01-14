年金改革東區座談下午登場 警方嚴陣以待
總統府國家年金改革委員會今天下午在台東藝文中心舉辦東區會議，預計宜花東上千人到場抗議，台東縣警局也動員近千名警力，並架設無傷害性的改良式鐵網護具，入口處還設有「溫馨服務站」，希望把肢體衝突降至最低。
山雨欲來！年金改革東區座談會今天下午在台東登場，警方已在會場四周布下嚴密封鎖網，在毛毛細雨中，一批批警力陸續向會場集結，透露出後山台東少見的緊張氛圍。
有關台東縣議會議長饒慶鈴質疑警方以刀片拒馬，封鎖管制現場及安全出入口部分，台東縣警局表示，所架鐵網護具均為改良式，拒馬上還貼有標語「請體諒我們執法立場」，現場未架設任何刀片或任何傳統式刺絲拒馬，5個入口處還設有「溫馨服務站」，讓警察及抗議民眾喝茶，緩和對峙氣氛。
台東縣警局也動員400名警力，加上外縣市支援的保安警察，共計1000名警力維護現場秩序，警方強調，在第1道防線以柔性勸導為主，第2道防線則以警察人牆阻隔，則在藝文中心以木板阻隔，以防民眾推擠，撞破玻璃，造成傷害。
台東縣警局局長黃慶惠也呼籲抗議民眾體諒員警依法執法的立場，以理性平和方式表達立場，保障合法，取締非法，若有暴力滋事行為，警方將嚴守立場，絕不容忍、寬待。
(中時)
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