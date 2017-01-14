雅加達省長候選人辯論 鍾萬學民調領先

我要評比

印尼首都雅加達省長選舉2月中登場，3組候選人昨晚舉行首場辯論，鍾萬學以數據、法規，力戰兩位對手圍攻，辯論會後，他的民調再衝新高，位居領先。

3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

2號候選人鍾萬學昨晚保持一貫回答問題的方式，用數據、法規，闡述他省長任內建設多少設施、如何改善環境等。

1號候選人阿古斯和3號候選人阿尼斯圍攻鍾萬學省長任內迫遷河邊居民問題。阿古斯說，鍾萬學迫遷河邊居民的政策會造成更多新的窮人，並重申自己若勝選，不會迫遷居民。

阿尼斯質疑，鍾萬學違背自己2012年時承諾不會迫遷河邊居民的政見。阿尼斯並承諾自己若當選，會專注都市更新、但不會任意迫遷居民。

對此，鍾萬學表示，他的遷徙政策對於整治雅加達河流至關重要，讓民眾長期住在河岸是不對的事情，省政府也提供被遷徙至他處定居的家庭飲食及教育補助，改善他們的生活。

首場辯論後，印尼民意調查研究所（LSI）公布最新民調結果。

在機智或洞察力部分，鍾萬學獲得90%的支持率，阿尼斯87%，阿古斯81%。

在關注人民部分，鍾萬學獲得63%的支持率、阿尼斯63%、阿古斯50%。在誠實、可信任及肅貪部分，鍾萬學獲得63%的支持率、阿尼斯57%、阿古斯51%。

在領導能力部分，鍾萬學獲得71%的支持率、阿尼斯59%、阿古斯55%。

不過，在友善或禮貌部分，鍾萬學只獲得39%的支持率、阿尼斯82%、阿古斯78%。1060114

(中央社)