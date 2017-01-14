雅加達省長候選人辯論 鍾萬學民調領先
印尼首都雅加達省長選舉2月中登場，3組候選人昨晚舉行首場辯論，鍾萬學以數據、法規，力戰兩位對手圍攻，辯論會後，他的民調再衝新高，位居領先。
3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。
2號候選人鍾萬學昨晚保持一貫回答問題的方式，用數據、法規，闡述他省長任內建設多少設施、如何改善環境等。
1號候選人阿古斯和3號候選人阿尼斯圍攻鍾萬學省長任內迫遷河邊居民問題。阿古斯說，鍾萬學迫遷河邊居民的政策會造成更多新的窮人，並重申自己若勝選，不會迫遷居民。
阿尼斯質疑，鍾萬學違背自己2012年時承諾不會迫遷河邊居民的政見。阿尼斯並承諾自己若當選，會專注都市更新、但不會任意迫遷居民。
對此，鍾萬學表示，他的遷徙政策對於整治雅加達河流至關重要，讓民眾長期住在河岸是不對的事情，省政府也提供被遷徙至他處定居的家庭飲食及教育補助，改善他們的生活。
首場辯論後，印尼民意調查研究所（LSI）公布最新民調結果。
在機智或洞察力部分，鍾萬學獲得90%的支持率，阿尼斯87%，阿古斯81%。
在關注人民部分，鍾萬學獲得63%的支持率、阿尼斯63%、阿古斯50%。在誠實、可信任及肅貪部分，鍾萬學獲得63%的支持率、阿尼斯57%、阿古斯51%。
在領導能力部分，鍾萬學獲得71%的支持率、阿尼斯59%、阿古斯55%。
不過，在友善或禮貌部分，鍾萬學只獲得39%的支持率、阿尼斯82%、阿古斯78%。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。