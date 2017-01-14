蔡總統過境舊金山前 美議員再提互訪法案
多位美國聯邦眾議員今天在總統蔡英文過境舊金山返回台灣前，再度提出鼓勵台美官員互訪的「台灣旅行法案」。法案指出，美國政府應鼓勵雙方高階官員互訪。
蔡總統「英捷專案」中美洲訪問團結束薩爾瓦多行程，過境美國西岸舊金山返回台灣。美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、眾議員夏波（Steve Chabot）與薛曼（Brad Sherman）於蔡總統過境前，再度在國會提出「台灣旅行法案」（Taiwan Travel Act）。
法案指出，台灣關係法自施行後，美台關係由於美方在高階官員訪台上自我設限，導致雙方缺乏溝通。美國政府應鼓勵雙方各層級官員互訪。
羅艾斯聲明表示，台灣作為民主政體，對美國在區域間的利益至關重要。鼓勵美台政府官員互訪，包括高層級官員，將進一步強化重要的台美夥伴關係。
美國國會兩院曾於2016年9月提出類似法案，不過面臨總統與國會選舉，會期緊湊，未能在114屆國會卸任前完成立法。
台美斷交後，雙方官員因未有正式邦交關係，以及北京關切，僅能低調往來。
歐巴馬總統執政期間，美方經貿與環保官員陸續訪台，但國會仍關切中華民國政府與軍方高層無法前來華盛頓，總統過境美國東岸僅能停留紐約的限制。1060114
(中央社)
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