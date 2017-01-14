台北燈節擬封中華路 柯P：全力辦到好

台北燈節今年2月首度移師北門舉辦，主辦單位觀傳局預計2月11日舉辦「西城嘉年華大遊行」活動，傳出將封中華路，讓花車、遊行隊伍能夠行經北門至西門町，不過，不僅交維計畫至今尚未出爐，也引發塞車疑慮。對此，台北市長柯文哲今早表示，這也怕那也怕，都不用做事了，燈節既然要辦，就全力辦到好。

西城嘉年華目前活動規劃都還未出爐，交通問題也傳出讓觀傳局、交通局意見不同調。據了解，主辦單位希望能從中華路、忠孝西路口，封至中華路、成都路口，甚至原先希望封慢車道1至2天，但交通局認為衝擊太大，要求只能封路8小時，主辦單位應修正交維計畫後再送件審查。

柯文哲今表示，團隊裡面吵吵鬧鬧很正常，燈節到底交通管制範圍要多大？這是可以討論的，對觀傳局來說，當然越（封）大越好，這樣方便佈展、遊行，但是交通局就要考慮對交通影響有多大，雙方要去討論，最後還有警察局。還沒定案前，內部都可以討論，定案後就去執行。

單不擔心封路導致塞車噩夢重演？柯文哲說，台北馬拉松就是典型這種問題，因為人家說規模為何不大一點？還拿東京馬拉松吐槽，但另一方面，人數增加雖容易，但會讓封路範圍、時間變大；當市長要做政治上決定，在政治上求取大家都可以忍受的範圍，所以每天要在行政中求取最大平衡。

如果塞車，恐怕導致民調又繼續下滑？柯文哲用台語回答：「這也怕那也怕，都不用做事了！」既然燈節要辦，那就全力辦到最好。

(中時)