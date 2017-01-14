冷氣團發威 吳德榮：20日氣溫遽降近寒流

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天大陸冷氣團籠罩，北台灣低溫在12、13度左右，又有西南方移入的水氣，北部、東北部降雨最明顯。(本報資料照片)

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在「洩天機教室」撰文，今、明兩天大陸冷氣團籠罩，北台灣低溫在12、13度左右，又有西南方移入的水氣，北部、東北部降雨最明顯；下週五、六（20、21日）冷空氣南下，氣溫遽降，強度恐超過「強烈大陸冷氣團」，接近「寒流」的標準。吳德榮提醒注意保暖。

氣象專家吳德榮表示今清晨北台灣沿海空曠地區的最低氣溫已降至12度左右 (淡水11.8度、新竹12.2度)，都會區也在13度左右(台北12.7度)，雨量觀測資料也顯示，北部、東北部及東部降雨明顯。

根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)數值模擬顯示，今、明(14、15日)兩天大陸冷氣團籠罩，北台灣的低溫在12、13度左右，又有西南方移入的水氣，天氣非常濕冷，降雨以北部、東北部最明顯，中部及東部有局部雨；南部及東南部也有一些飄雨的機率，但很不明顯。

下週二白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，下週三天氣明顯回暖，這兩天西半部晴朗穩定、東半部仍有零星降雨。

吳德榮表示，下週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降；而最新模擬的強度，首度調整得超過「強烈大陸冷氣團」，而接近「寒流」的標準。

(中時電子報)