裁員2千人 硬碟龍頭Seagate閉陸蘇州廠

全球硬碟製造龍頭希捷科技，宣布關閉位於大陸蘇州的工廠。（達志影像/Shutterstock）

受到全球電腦設備不景氣拖累，國際硬碟製造龍頭希捷科技（Seagate）昨日宣布，將關閉位於大陸蘇州的工廠，並裁撤廠內共約2,000名員工。香港媒體更指出，此一閉廠動作引發被解僱的員工不滿，集結上街表達抗議。對本次大規模裁撤，希捷僅表示這是集團全球調整布局的一塊，會依據大陸勞動合同法規定給予員工補償金。

據路透社（Reuters）報導，國際知名硬碟製造商希捷科技昨日突然宣布，由於受到全球電腦設備不景氣的影響，在集團整體的戰略布局調整下，決定關閉位於大陸蘇州的工廠，並裁撤廠內共2,000至2,200名員工。蘇州廠是希捷旗下最大的工廠之一，約有10萬平方公尺的佔地面積，是2006年併購另一間硬碟製造商邁拓（Maxtor）後取得。香港經濟日報更指出，蘇州閉廠同時，希捷同時增加泰國廠的效能，這恐怕不僅是該集團的布局，也是製造業流出中國的警示之一，

聽聞希捷科技關閉工廠的消息，多名大陸員工聚集廠房外表達抗議，對於員工們的抗議，希捷的發言人表示，這是公司縮減全球生產規模的大計畫之一，公司將遵照大陸的勞動合同法規定，支付被裁撤員工相關的賠償金，並於近日起開始協助辦理離職手續。其實早在去年（2016）7月份，希捷總部就表示未來一年將裁撤全球員工約6,500人，佔集團總人數的14%之多。

(中時電子報)