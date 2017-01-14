你咳痰的方式對嗎？不想喉嚨受傷快來學這招

咳痰的方式若不對，恐使喉嚨受傷。（示意圖／達志影像／shutterstock）

幾乎每個人都有「咳痰」經驗，但這看起來再簡單不過的事，其實也是有正確方法的，若方式錯誤，可能會造成喉嚨受傷。

中醫師譚莉英告訴香港《蘋果日報》，由於痰屬病理產物，所以一旦有痰最好能咳出，讓病邪離開身體，但如果只是單純以喉嚨出力發出「咳咳咳」的聲音，喉嚨、氣管與聲帶都會有受傷機率。

譚莉英說明，正確的咳痰方式首先為深呼吸直到丹田隆起，並把雙手交叉置於丹田，接著朝腹腔壓下同時將痰咳出，如此一來，不管痰是在肺或其他內臟，都能被排出體外。

另外，譚莉英還推薦了喝「陳皮水」這個防痰的小撇步，其製作方法很簡單，先將陳皮浸在水中一陣子，之後刮掉白色內囊再放入滾水煮5分鐘，最後改以小火慢煮半小時即可完成。

(中時電子報)