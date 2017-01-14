麻神聖地！這地方金雞年非去不可
即將到來的農曆新年是「金雞年」，大陸網友瘋傳，今年有一個小村莊非得造訪不可，因為它的名字實在太應景，就叫做「六個雞」！
這可不是虛構捏造的，「六個雞」屬於大陸貴州市凱里爐山鎮六個雞行政村，共有105戶，493人。關於名字的由來，貴陽晚報報導，當地流傳，「六個雞」是苗語，本是個不起眼的小山坡，沒幾戶人家，明末清初，屬麻哈州養鵝司（現在麻江縣杏山鎮仙鵝村）管轄。王氏土司（現在叫東家，七十年代改為佘族）某年收租，時逢天旱無收，交不起租子，收租人無法交待，要求多多少少表示一個意思，回去好交差，於是滿寨收集了六隻公雞交租。此後，養鵝司土司對此記憶猶新，嫌苗族地名難記，之後就叫六個雞，有特點、有故事，好記，六個雞地名由此傳後。
「六個雞」村有個小小火車站，員工只有10人，隸屬成都鐵路局，所在線路為滬昆鐵路。大陸春運13日展開，車站工作人員特別舉了「平安回家 雞年大吉」的祝賀語，站在月臺上，祝福返鄉旅客。
傳說「六個雞」是麻神聖地，據說只要到此的人，回去後打麻將手氣超好。加上新年是金雞年，網友稱這是「雞年666」，一定得造訪！
(中時電子報)
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