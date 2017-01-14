照顧頭皮可防臉鬆 醫師：無稽之談

網傳「照顧好頭皮，可以預防臉部鬆弛、做1次頭皮抵6次做臉」，皮膚科醫師邱品齊說，近年頭皮護理被誇大，亂做去角質、精油按摩都可能導致過敏、紅腫。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療美容中心主任邱品齊表示，最近在網路上看到一些關於頭皮護理的說明，包含頭皮的老化是臉皮的6倍；照顧好頭皮，可以預防臉皮鬆弛、皺紋產生；做1次頭皮可以抵過6次做臉等，都是無稽之談。

邱品齊表示，近年美髮院的處理從頭髮包含到頭皮，實務上來說，這樣的改變風險差異天差地遠。頭髮主要只是蛋白質結構，無論是吹染整燙，只限於頭髮本身風險較低；但頭皮跟其他皮膚一樣是活的，有活細胞、有神經也有血管，會產生敏感、過敏，嚴重會造成發炎傷害。

他說，像是頭皮精油按摩、頭皮去角質、頭皮放大鏡檢測、宣稱使用植物萃取、有機產品，甚至使用負離子、超導儀、動力光超音波等，已經搞不清楚到底是美髮還是醫療，美髮師的養成教育也幾乎沒有包含頭皮生理養護概念、產品細節和風險。

邱品齊說，一般來說，染燙比較可能有過敏、紅腫、燙傷的急性傷害；但如果頭皮脆弱、頭皮屑多者，不當使用去角質、精油等，也可能讓皮膚更敏感，過敏、紅腫。他就曾看過愛美女性做完頭皮護理後發癢起紅疹，治療1週才痊癒。

破解頭皮護理，邱品齊說，頭皮精油按摩中的精油來源、純度、品質、成分複雜，且可能有多種活性物質，使用不當就會讓頭皮受傷；頭皮好好的根本不需要去角質，塗了一堆膠質或酸類物質在頭上搓揉，更容易讓頭皮敏感。

有些業者會用頭皮放大鏡檢測客人頭皮；邱品齊說，很多時候不是靠200倍放大檢測就可以確認頭皮問題，業者「看圖說故事」到底是真有其事還是隨意詮釋很難知道，而且很多頭皮問題是疾病導致，也非美髮師可以處理。

邱品齊建議，最好的頭皮保養，就是不要把一堆複雜成分的產品和未知風險的處理往頭皮上擺，只要定時把頭髮及頭皮洗乾淨，減少對頭皮和頭髮傷害，頭皮健康，頭髮才有辦法長得美，也是簡單、經濟的照護方法。1060114

(中央社)