哥沒空！《復仇者3》奇異博士找替身拍全程

班尼迪克康柏拜區(圖右)沒空拍《復仇者聯盟3》，舞台劇演員Aaron Lazar將會代打！（圖／達志影像）

班尼迪克康柏拜區實在太忙！他主演的超級英雄電影《奇異博士》叫好又叫座，該角色更會加入《復仇者聯盟3》的演出，不過他也因加入了新片《The Current War》（電流之戰，暫譯），導致《復3》無法拍攝，因此迪士尼電影公司決定找替身代打，待班尼迪克康柏拜區最後在進行近身補拍。

班尼迪克康柏拜區因在倫敦忙著拍新片《電流之戰》，他分身乏術，無法加入《復仇者聯盟3》的拍攝工作，因次電影公司找來百老匯舞台劇演員Aaron Lazar當作他的替身，他將在片中與「鋼鐵人」、「美國隊長」等人有對手戲。

Aaron Lazar與班尼迪克身形差不多，他會負責拍攝所有「奇異博士」在《復3》的所有戲分。至於班尼迪克在結束《電》片拍攝後，也會補拍《復3》的近距離鏡頭。

(中時電子報)